تسكين أبناء المصريين العائدين بعد إعصار ليبيا بالمدارس وإعفاؤهم من المصروفات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت خلاله انها تتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتسخير كافة إمكانات الوزارة وتسهيل كافة الاجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

كما قرر الدكتور رضا حجازي أيضا إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم الطارئة.