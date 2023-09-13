بيرو|فتحنا بطنه اكتشفنا الكارثة.. إنقاذ حياة صغير ابتلع 8 إبر حقن أثناء اللعب

تمكّن أطباء في شمال شرق بيرو من إنقاذ حياة صغير عمره عامين بعد أن ابتلع 8 إبر حقن وهو يلهو بها.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جرى على إثر ذلك شق بطن الصغير في عمل جراحي إسعافي بعد الاشتباه بوجود قطع معدنية فيه.

وقال الطبيب إفراين سالاسار إنه "عندما كنّا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبرا".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.

وقالت والدته: "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك". وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حياته ليست في خطر بعد الجراحة.