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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم … نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. عبر هذا الرابط .. ووكالة الفضاء: القمر الصناعي مصر سات 2 جاهز للإطلاق في ديسمبر بالشراكة مع الصين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تسكين أبناء المصريين العائدين بعد إعصار ليبيا بالمدارس وإعفاؤهم من المصروفات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت خلاله انها تتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023… مؤشرات كليات التعليم الصناعي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 . 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. عبر هذا الرابط

يترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.

وكالة الفضاء : القمر الصناعي مصر سات 2 جاهز للإطلاق في ديسمبر بالشراكة مع الصين

شارك الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في الحفل الذي نظمه المركز الثقافي الصيني اليوم بعنوان (أحلامي في الفضاء ) للتواصل بين رواد الفضاء الصينيين والشباب المصري والافريقي وشهدت الاحتفالية توزيع جوائز الرسم للشباب. 

دعم حياة كريمة.. قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1205حالات برفح والشيخ زويد

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن قوافل جامعة طنطا الطبية  اختتمت فعالياتها  اليوم بمدينتي رفح والشيخ زويد  والتى تم تنظيمها على مدار يومين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء وبالتنسيق مع جمعيتي رسالة ومصر الخير.

البحث العلمي: نعتزم إطلاق حزمة برامج ومبادرات لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم

أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر عزم الأكاديمية إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات لدعم البحث العلمي والتطوير والابتكار، وخدمة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم.

 

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