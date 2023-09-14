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رئيس التحرير
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تحقيقات

مشروع ضخم بمليار دولار يستهدف التصدير للأسواق العالمية| تفاصيل

مجمع صناعي بمليار
مجمع صناعي بمليار جنيه

تحظى مصر بالكثير من الثروات المعدنية، التي بعضها مستغل والبعض الآخر في طريقه للاستغلال بالنظر إلى مناخ الاستثمار في الوقت الحالي، وتتنوع تلك الموارد من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع.

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مجمع صناعي بمليار جنيه

مجمع صناعي بمليار جنيه

وتعد مصر موطنًا لثروة من الموارد المعدنية بما في ذلك الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين، وعدد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، كل هذه الموارد تقع تحت الصحراء الشرقية لمصر وشبه جزيرة سيناء.

وتعتبر التربة والأراضي المصرية من أغنى الأراضي بالمعادن الهامة وذات قيمة عالية، ليست بالذهب فقط، ولكن تحتوي مصر على أكثر من 27 معدنا في أراضيها.

وفي هذا الإطار، قال مجلس الوزراء في بيان الأربعاء إن مصر تستهدف إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، في خطوة لتعزيز الصناعات المحلية وزيادة الصادرات الخارجية.

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ومسطحات الصلب هي عبارة عن مجموعة من المنتجات ذات السطح المستوى. وتشمل ألواح وشرائط الصلب والتى إما يتم درفلتها على الساخن من بلاطات الصلب أو درفلتها على البارد من لفائف مدرفلة مسبقاً على الساخن.

وأضاف مجلس الوزراء أن المشروع، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 1.8 مليون طن، حصل على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إن منتجات المشروع ستدخل في صناعة الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد عقد اجتماعًا، مساء الثلاثاء، لاستعراض المشروع، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء دكتور عصام بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الفولاذ الصناعية، واللواء مهندس هشام الخطيب، العضو المنتدب لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والمهندس أحمد قناوي، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، ريهام الدسوقي، مستشار التخطيط الاستراتيجي لمجلس الإدارة شركة منتجات الفولاذ الصناعية، نورا حلمي، استشاري التمويل و الاستثمار، ومسئولي الشركة العالمية.

وقال سعد، إن مساحة المشروع تبلغ 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، يتم ضخها على مرحلتين، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.8 مليون طن، وأنه من المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات.

وتابع أن المشروع يستهدف التصدير للأسواق العالمية، كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المشروع سيوفر إنتاجه أيضًا لخدمة السوق المحلية.

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مجمع صناعي بمليار جنيه

ثروة مصر المعدنية

وأوضح سعد أن المشروع يوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة.

وينتج المشروع مسطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليًا، وهو ما يحقق ميزة تنافسية، مثل ألواح الصلب السميكة، ولفائف صلب مُدرفلة على الساخن، وبلاطات الصلب، ولفائف الصلب المُرققة والمطلية بالقصدير، ومن المقرر أن يخدم قطاعا عريضا من الأنشطة الصناعية والاقتصادية.

ومن جانبه، قال محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" يتم عمله بنظام المناطق الحرة، ويتميز بتكامل الوحدات الإنتاجية من استيراد الخامة حتى إنتاج منتج كامل".

وأضاف محمد حنفى، في تصريحات له، أن المشروع سيضم قوى عاملة كبيرة وعلى أرض مصرية، وكل استهلاكات المرافق التى يحتاجها ستكون من مصر، موضحاً أن اختيار المكان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتاز بأن الإجراءات أقل بكثير والمنطقة مرفقة وكل ما يطلبه المستثمر متوفر بها، وتوفير الشروط والإلتزامات لشراء وتصدير المنتج، لافتا إلى أنه من السهل التصدير لأوروبا.

ومن جانبه قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، إن مصر تمتلك بالفعل خزائن الأرض كما ذكر بالقرآن الكريم، طبقا لقوله تعالى في سورة يوسف آية (55) "قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِن الْأَرْض"، مما يؤكد وجود خزائن الأرض بمصر من معادن نفيسة وبترول وطاقة ومياه جوفية، لذلك كانت مطمعًا للغزاة عبر كل العصور.

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وأوضح أن المناخ الذي تعيشه مصر حاليًا من إعادة بناء شاملة أنهت عصور المسكنات، وهو أول البشائر، حيث اتجهت الدولة بالفعل إلى البحث عن كل مكنونات الثراء الحضاري والروحي بها وإعادة إحيائها واكتشافها، وهذا الثراء الحضاري يضم في طياته ثراءً ماديًا كبيرًا؛ لأن الثراء الروحي في مصر كان منبعًا للبحث عن كل ثرواتها واكتشافها.

وتحتوى الصحراء المصرية سواء الشرقية والغربية على نحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها أيضا الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من اليورانيوم.

كما تحتوى شبه جزيرة سيناء على مناطق واعدة، والكثير من المنجنيز والفوسفات، وتوجد فى منطقة المغارة بأسوان كميات كبيرة لخام الحديد، وفي الصحراء الشرقية ومحافظة البحر الأحمر خام الذهب.

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