خالد يوسف يتغنى بموهبة صبري فواز: ممثل كبير

قال المخرج خالد يوسف أن الفنان صبري فواز شخص مثقف، عميق الفهم، وانسان مميز جدا على المستوى الانساني.

وأشار خالد يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc ، عند تعاملي الاول مع صبري وجدت موهبة رائعة، فهو ممثل يستطيع أداء أي دور، ويستطيع نقل الاحساس بكل صدق.

وأضاف: صبري فواز لديه القدره على الانتقال من مشاعر إلى مشاعر بكل سهولة وبإتقان في نفس اللقطة، فهو لمع لأنه موهوب وأثبت تواجده وحضوره ومن فيلم لفيلم.



وقال : صبري ممثل كبير مش عابر ، وهيكون علامة من العلامات وسيتواجد على الساحة الفنية بشكل كبير.