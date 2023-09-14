محمد العبد يتحدث عن كلمة "ترند" فى اللغة العربية

قال الدكتور محمد العبد عضو مجمع اللغة العربية، إن مجمع اللغة العربية مجمع عريق يضم كبار العلماء المتخصصين فى اللغة.

وأضاف الدكتور محمد العبد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن علماء المجمع يرحبون دائما بالمشاركة المجتمعية في الشأن اللغوي.

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وتابع عضو مجمع اللغة العربية:" اقترح البعض أن لـ كلمة تريند أكثر من مقابل فى اللغة العربية،مثل رائج، ومتداول ومتصدر، وحديث الساعة".

وأوضح قائلا:" جميع الكلمات المشار إليها نظر إليها أعضاء لجنة الألفاظ والأساليب على أنها كلمات مشغولة بمعنى أنها لا تدل بالضرورة على ما تدل عليه كلمة ترند".