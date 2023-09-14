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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

صدى البلد

فؤاد المهندس تحل ذكرى ميلاده ووفاته في سبتمبر ٥٤ عاما من الفن الخالص قدمه الأستاذ المخلص الموهوب. مسرح وهذا عشقه الأول، والراديو وقد سجل بصوته مايقرب من عشرة آلاف حلقة من برنامجه الساخر الجميل " كلمتين وبس"مع شريكه الفيلسوف المفكر أحمد بهجت. كما قدم أفلاما ومسلسلات وفوازير مازال إسمها وحده مصدر بهجة هي"عمو فؤاد".
ورغم ملامحه الجادة إلا أن ضحكته الساحرة التي اشتهر بها لم تغب عنه. داخله مرارة وسر ما. يحمل إخلاصا لرحلة عمر عاشها بحب حقيقي للفن وللناس ولبلده ولخشبة المسرح ولذكرياته ومحبة الناس له ولأم كلثوم التي كان يرى أن صوتها هو سحر الدنيا كلها.
هذا الرجل الجميل أسعد وأضحك ملايين المشاهدين والمستمعين، وقد استحق لقب الأستاذ ليس فقط من عمق ماقدم من فنون مختلفة ولكن من هذا الكم الغزير المتنوع من الأعمال التي مازالت ممتعة ومؤثرة ومبهجة حتى اليوم.
لم يتكرر ولن يتكرر فؤاد المهندس،وهو فكرة عظيمة لن تموت بوجود مسرحياته وأفلامه وصوته المسجل في الراديو.
لكن الواقع أننا لم نستفد من وجود الأستاذ فؤاد المهندس كما يجب،نصف مسرحياته لم تسجل والمسجل منها تم مسحه في مكتبة التليفزيون، على الأقل نحتفى بترميم مسرحياته وأفلامه وبرنامجه.
فؤاد المهندس يجب أن نقيم له متحفا وستوديو ومسرحا يحملون إسمه وإبداعه.
هذا الأستاذ هو الذى طور فن التمثيل الكوميدى، وهو مكتشف ممثلين كبار أبرزهم عادل إمام وسعيد صالح، ومن البديهى أن تدرس طريقته وأسلوبه في أكاديميات الفنون.
ومن عبقرية فؤاد المهندس أنه كان يقدم الكوميديا جزءا من حياة الناس بحسها الضاحك والباكى معا، فقدم كوميديا تعيش مهما مر من زمن.
وكان  دائما فخورا بتلاميذه ، وفخورا بشركاء قصته الفنية، محبا للحياة ولمشواره ولكل من التقاه فيه.
يجب استثمار فن وإسم الفنان فؤاد المهندس، وإعادة رواياته المسرحية بشباب الممثلين بفرقة تحمل إسمه، ربما نرد له بعض مما قدم لنا ، وربما نجد في فرقته فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى وفاروق فولكس وعادل إمام.
 

 في تصوري أن هناك مسلمات يجب أن نعلمها وهى أن سحق الدولار لن يكون بالسرعة أو السهولة التي يتوقعها البعض لأن جميع دول التكتل لديها احتياطي نقدى من الدولار، وبالتالي فالانهيار السريع للدولار لن يكون في مصلحة أي منهم، وعلى سبيل المثال فدولة مثل الصين هي أكبر دول المجموعة من حيث الاحتياطي النقدى الدولارى، وبالتالي لن تسمح بانهيار الدولار بشكل سريع، لأن ذلك سيؤثر على اقتصادها، ولكن عندما يتم التعاون بين دول التجمع بالشكل الصحيح وبخطط مرحلية مدروسة حتما سيتغير النظام المالى العالمى وسينهار الدولار لا محالة وسيكون للدول النامية المنضمة للمجموعة شأن كبير في المستقبل القريب وعلى رأسهم مصر.


 للأسف الشديد هناك أطراف إقليمية ودولية تغذى الصراع في السودان، لإطالة أمده، وعدم تمكين الجيش السودانى من فرض سيطرة الدولة على كامل الأراضى والمقدرات السودانية لكى يبقي الأمر بين السودانيين وأطراف الصراع مستمرا، ومازلنا نأمل في الاستماع إلى صوت العقل قبل فوات الأوان، وقبل آن تتحول المخاوف من تفكيك الدولة إلى واقع لاقدر الله إذا استمر هذا الصراع العبثى، وعدم الإنصات إلى أصوات العقل والحكمة لمصلحة كل الأطراف.


 من مصلحة الرياضة في مصر أن يتوصل أصحاب القرار إلى حلول جذرية لمشاكل وأزمات نادى الزمالك حتى يقف على قدميه ويستمر في أداء رسالته كمؤسسة رياضية عملاقة، والبحث عن هذه الحلول ينبغي تقييم الأوضاع بأمانة وكشف الحقائق بدقة أمام الرأي العام، ومصارحة الجمعية العمومية حتى تفهم وتتعلم كيف تختار من يمثلها.


 شريط الأخبار المتحرك الذى يعمل أربعا وعشرين ساعة يوميا على القناة الأولى للتليفزيون يحتاج إلى من يراجعه ويصححه، فهو ملىء يوميا بالأخطاء وتتكرر فيه بعض الأخبار لأكثر من ثلاث مرات بنفس الصيغة، ومتتابعة وراء بعضها، ويبدو أن من يعدونه لا يقرأونه ومن ينشرونه لا يراجعونه، وهو أمر يحدث بهذه الصورة لأول مرة ولا يليق بقناة مصر الرسمية وتليفزيون الدولة.


 علمتنى الحياة ألا ألعن الأزمات ، بل أشكرها لأنها كشفت لي معادن الأشخاص من حولى.

 

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