يتأثر بذكرى وفاة والده المخرج الراحل وسبب رفضه دخول الفن ..ويكشف سر حلاقة شعره في “ستهم”| أبرز تصريحات محمد عبدالحافظ

حل الفنان محمد عبد الحافظ، نجل المخرج إسماعيل عبد الحافظ، ضيف عبى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، و كشف تفاصيل عن حياته و حياة والده الفنية.

سبب بكاء والده.. والممثل الذي يرفض التعامل معه

و أوضح "عبد الحافظ"، أن والده كان يُلح عليه بالزواج و خاصة بعد سن الـ 30، معقبا: "كان زي أي أب عايز ابنه يتجوز بسرعة".

أعظم مشاهد والده

وكشف "عبد الحافظ"، أعظم مشاهد والده و هو يوم رؤيته لحفيده "إسماعيل" لأول مرة، قائلا: "أول ما شافه قرأ له القرأن و بكى"، مكملا أن دموع والده كانت نادرة و لا تظهر إلا بأوقات معينة "مشوفتش دموع أبويا غير في أمه و أعمامي و أولادي".

شيخ العرب

وأضاف، أن والده كان شيخ عرب معقبا: "كان يتعامل بأصول الجلابية اللي لابسها مع الناس"، مؤكدا انه كان أب لكل الفنانين و يتعامل على المستوى الإنساني و ليس الفني فقط.

وأشار، إلى أنه كان يعشق الممثل لذلك كان الفنان يكون معه بأعلى حالاته، فاصحا: "مكتنش يحب يشتغل مع الممثل اللي يعمل فيها نجم، مكانش عنده نجوم و هذه هي عبقريته".

وتابع، أن إسماعيل عبد الحافظ كان لا يعتمد على نجم، و عند اعتذار أي فنان أو نجم عن دور، لا يتوقف عليه بل كان يجد البديل بعد الرفض مباشرة.

رسالته لوالده متأثرا: وحشني الكلام معاه ووحشتني جلابيته

تأثر الفنان محمد عبد الحافظ، في ذكرى وفاة والده، مؤكدا أن الـ11 عام مروا و كأنهم 11 دقيقة بالنسبة له.

ووجه"عبد الحافظ"، رسالة إلى والده قائلا: "وحشني الكلام معاه و كوباية الشاي، وحشتني جلابيته و كلامه و ثقافته ووعيه".

وأوضح، أنه لم ينس والده في الدعاء يوميا من يوم وفاته، بجانب يوم الجمعة بشكل ثابت، موضحا أنه كان يحبه على المستوى الشخصي أثناء كلامه.

نصيحة والده له

وعلق، "أه من وجع البعاد، هو كان بالنسبالي حاجة كبيرة، و رباني أني أخد بالي من أمي وأخواتي وعيلتي".

سبب حلاقة شعره بالكامل .. ودوره بمسلسل ستهم

علق الفنان محمد عبد الحافظ، نجل المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، على استلامه جائزة أحسن ممثل دور ثاني في عمل رمضاني عن دوره بمسلسل ستهم برمضان السابق.

وأوضح "عبد الحافظ"، أنه يُهدي هذه الجائزة إلى والده، معبرا عن سعادته بالعمل مع جميع صناع هذا المسلسل و خاصة الفنانة روجينا و التي يعتبرها أخته وعشرة عمره.

سبب حلاقة شعره

وأضاف "عبد الحافظ"، أن دوره بمسلسل "ستهم" كان مختلف منوها إلى أنه قام بحلاقة شعره بالكامل لأجل هذا الدور، معقبا: "كان نفسي أغير دور عصام النمر بمسلسل الأسطورة"، الذي نجح بشكل كبير لدرجة أنه اصبح يُنده بـ النمر.

ولفت، إلى أنه بمجرد حصوله على السيناريو و قراءته لدور "جبر" بمسلسله الأخير أراد أن يُحدث فرق بهذه الشخصية وعلم أن هذا المسلسل سينجح.

من أول حلقتين قولت المسلسل ده هيكسر الدنيا

أفصح الفنان محمد عبد الحافظ، نجل المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، عن نصائح والده له بحياته الفنية، و هي: ألا يقوم بتشبيه الشخصيات ببعضها أو يقوم بتكرار أدواره.

وأوضح "عبد الحافظ"، أن شطارة الممثل هو الخروج عن المألوف و عدم تكرار الدور بنفس الأداء التمثيلي.

ولفت، إلى أنه عندما حصل على دوره بمسلسل الباطنية و قرأ السيناريو شعر أن هذا المسلسل سيحقق نجاح كبير، معلقا: "من و أنا بقرا الورق حسيت أن المسلسل ده هيكسر مصر".

وأضاف، عندما قرأ مسلسل الأسطورة قال: "من أول حلقتين قولت المسلسل ده هيقلب الدنيا".

رفض والده لدخوله الفن

وكشف، أن والده كان رافض فكرة دخوله لمجال التمثيل بالبداية، موضحا أنه كان يريد إبعاده عن مهنته من شقاء و تعب، أو أن يقوم بالاعتماد على نفسه فيما يريد الوصول إليه.