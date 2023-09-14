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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص وعلاج 1959 حالة خلال قافلة علاجية بقرية نزلة طحا بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 11 و 12 من سبتمبر الجاري بقرية نزلة طحا بمركز سمالوط.

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حيث نفذت القافلة من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1959 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 453 حالة جراحة ، 415 حالة أطفال، 282 باطنة، 104 نساء ، 30 تنظيم الأسرة، 125 أسنان، 150 رمد، 249 جلدية، 151 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 140 تحليلا ً متنوعاً، و8 حالات أشعة سينية و 103 كشف مبكر للضغط والسكر، و 8 حالات خلع أسنان، وتحويل 18 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 142 مترددا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمة الطبية الدكتور محمد حسن القوافل الطبية العلاجية المبادرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزارة الصحة

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