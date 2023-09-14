جلسة مغلقة.. الحوار الوطني يناقش اليوم قانون الأحزاب والتحالفات والمدمج

يعقد مجلس أمناء الحوارالوطني، اليوم الخميس، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب".

يأتي ذلك استكمالا للمناقشات ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى رئيس الجمهورية.

وعقد الحوار الوطني، أمس الأربعاء، جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، أحدهما، جلسة حول “سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له” ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

والأخرى، جلسة حول “تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية” ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.

