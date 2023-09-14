أنور الكموني يمثل الرياضة والصحة المصرية في مهرجان فينسيا السينمائى الدولي بإيطاليا

مثل الكابتن أنور الكمونى، لاعب التنس المصرى الدولى وأيقونة مكافحة مرض السرطان مؤسس حملة “مانحى الأمل” العالمية، الرياضة والصحة فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولي بإيطاليا النسخة الثمانين.

جاء ذلك بدعوة شخصية من مانويل كولاس دى لاروش، رئيس مؤسسة "صندوق عالم أفضل" الخيرية المنظمة للحفل والشريك الخيرى لحملة مانحى الأمل العالمية.

حضر الحفل العديد من المشاهير، منهم إليزابيث مورينو، رئيسة مؤسسة التكنولوجيا والوزيرة الفرنسية السابقة المسئولة عن المساواة بين الجنسين والتنوع وتكافؤ الفرص، وروسي دي بالما، ونادية فارس، وياسمين سامديريلي، وكيرا شابلن، وتارينا بيتل، وفالنتينا كاستيلاني، وأوزهان بالسي، والدكتور سولانج فيفنز، وكارين جروس، ولورين فيرانديس، وتوم فولف.

وأوضح أنور الكموني، أثناء كلمته، كيف لعب الأمل دورا كبيرا فى عودته مرة أخرى للرياضة بشكل احترافى وعودته للتصنيف الدولى مرة أخرى ليصبح الرياضى الوحيد في العالم الذي يعود إلى ممارسة الرياضة الاحترافية بعد عملية زراعة نخاع العظمي بعد 7 سنين مرضا، وأن فكرة الحملة مستوحاة من قصته مع المرض ودور الحملة ودعمها لتمكين المرأة.

وأعرب عن سعادته بالشراكة مع صندوق عالم أفضل، وقدم الشكر إلى مانويل كولاس دى لاروش على دعوته وتنظيم هذا الحدث الضخم.

وقدم أنور الكموني جائزة مانحى الأمل العالمية للدكتورة سولانجيس فيفنز، تكريمًا لالتزامها بتمكين المرأة، خاصة عن كتابها "الفتيات يستطيعن تحريك الجبال".

وكشف “الكمونى” أنه تم الاتفاق مع مانويل كولاس دى لاروش للتعاون بين حملته ومؤسسة "صندوق عالم أفضل” الخيرية التى أنشئت فى باريس عام 2016، وذلك لخدمة الإنسانية بصفة عامة والرياضة والصحة بصفة خاصة، وتنظم منظمة صندوق عالم أفضل سلسلة من الأحداث رفيعة المستوى فى مواقع رئيسية حول العالم مثل مهرجان كان السينمائي، ولوس أنجلوس وتورنتو و موناكو ونيويورك ومعرض دبى إكسبو 2020.

جاء الاتفاق لبدء التعاون خلال العام الجارى على هامش قيام مانويل كولاس دى لاروش بتوجيه دعوة شخصية إلى أنور الكمونى لحضور مهرجان فينسيا السينمائى الدولي بإيطاليا، وأن تكون مؤسسة “صندوق عالم أفضل”، الشريك الخيرى لحملة مانحى الأمل العالمية، وذلك تقديرا للدور الذى تلعبه حملة مانحى الأمل حاليا على المستوى العالمى، والتى بدأت فى عام 2021 من جنيف فى سويسرا ووصلت إلى ملايين الأشخاص حول العالم، ووصلت إلى أكثر من 33 دولة حول العالم.

وأعلن الكابتن أنور الكموني عن مشاركة مؤسسة صندوق عالم أفضل فى الحفل الختامي لحملة مانحى الأمل العالمية فى مصر بصفتها الشريك الخيرى للحملة.

وأكد "الكمونى" أن أهداف حملة مانحى الأمل ومؤسسة صندوق عالم أفضل تلاقت فى باريس، فالأساس هو خدمة الإنسانية فى كل مناحى الحياة ومنها الصحة والرياضة وتمكين المرأة وغيرها، مشيرا إلى أن التعاون مع مؤسسة صندوق عالم أفضل هو خطوة إيجابية مميزة، لا سيما وأن صندوق عالم أفضل وكولاس دى لاروش لا يعملان إلا مع أشخاص أو مؤسسات مؤثرة عالميا بالفعل فى مجالات الرياضة والاقتصاد والسينما والأزياء.