عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مُشيدًا بتوجيهات الرئيس.. حزب الحرية: مصر لن تدخر جهدًا في مساندة أشقائها

عيد عبد الهادي
عيد عبد الهادي

قدّم الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، بخالص العزاء والمواساة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحايا زلزال المغرب وضحايا العاصفة التي ضربت ليبيا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل .



وثمن  عبد الهادي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، لدعمهم في مصابهم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في دعم أشقائها والوقوف بجانبهم أوقات الشدة، مما يعكس الدور التاريخي المصري منذ عشرات السنين في دعم ومساندة الدول العربية بكل ما تحمله من إمكانيات من أجل استكمالا خطى العلاقات الطبية الممتدة بين مصر وليبيا والمغرب، وإعلاء قيم التآخي والسلام والتعاون.

 

ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن الدولة المصرية لم تتأخر يوما واحدا عن استغاثة أي دولة شقيقة، بل تبادر دائما وتكون في الصفوف الأولى بالدعم سواء المادي أو المعنوي، مثمنا إقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية من  الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على التقارب العربي والوقوف معا أمام التحديات والعقبات والكوارث المفاجأة، فالدولة المصرية ستظل القلب الذي يحتضن الجميع.

وأكد أن متابعة الرئيس السيسي لحظة بلحظة كافة الجهود الحثيثة تجاه تقديم المساعدات، يؤكد الروح الطيبة المتعاونة التي تجمع مصر بالبلدان الشقيقة وتأثرها بمصابهم باعتبار أن المنطقة العربية يدا واحدة وجهودها تتضافر دائما معا من اجل مواجهة التحديات والعبور باستقرار الأوطان لبر الأمان.

عيد عبد الهادي الحرية المصرى زلزال المغرب ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

وسط ترقب أهلاوي.. صن داونز يخطط لصفقة مفاجئة من الدوري المصري

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

منحة 3 أشهر.. بشرى لمستحقي معاش المتوفى| تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

ترشيحاتنا

البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%

اجتماع مغلق بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي.. وانعقاد جلسة مباحثات ثنائية|صور

البرلمان الليبي يعلن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة العاصفة دانيال في درنة

إصابات واقصاء فني.. لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

وزير الخارجية: رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار بالسودان

وزيرة خارجية فرنسا: مصر وقفت بجانبنا العام الماضي عندما احتجنا إلى الغاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

عائد من الموت وتنبأ بكوارث مدمرة .. من هو خطيب أميرة النرويج؟

هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ