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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقته الخاصة.. محمد نور يحتفل بعيد زواجه الـ 10

صدى البلد

احتفل الفنان محمد نور بذكرى عيد زواجه الـ10  على طريقته الخاصة، حيث نشر فيديو يحتوى على مجموعة صور وهو بصحبة زوجته من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

وعلق محمد نور: “أحلى عشر سنوات في حياتي الحمد لله عقبال الـ 100.. شكرا على كل حاجة حلوة.. أغنيه حقيقي معبرة.. عيد زواج سعيد حبيبتي هبة”.

وأضاف محمد نور: "عيد زواج 10 سعيد حبيبتي، الكلمات لا يمكن لها أن تعبر عن مدى فرحتي لقضاء السنوات الماضية معكي، رحلتنا معا  مذهلة، لقد ملأتِ حياتي بالحب، والضحك والسعادة التي لا تنتهي".

وتابع قائلاً: "دعمك الثابت لي وقوتك، هما أساس زواجنا الجميل، خلال الصعود والهبوط، لقد كبرنا معا وخلقنا ذكريات لا عدد لها على طول الطريق، كل يوم تلهمينى بذكاؤك وروحك الجميلة، حبك جعلني شخصا أفضل، وأنا ممتن إلى الأبد للحب والضوء الذي جلبته إلى حياتي".

واختتم المنشور قائلاً: “وقعت فى حب السنوات العشر الماضية والمذهلة والمزيد الذي ينتظرنا، ولا أستطيع الانتظار لأستكمال رحلتنا معًا، وخلق المزيد من الذكريات”.

"السهر للسهيرة"

وكانت آخر أعمال النجم محمد نور أغنية "السهر للسهيرة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس.

وقد أعرب الفنان محمد نور مؤخرًا عن سعادته بنجاح الأغنية وردود الفعل الإيجابية التى تلقاها من الجمهور، حيث نشر الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع  "إنستجرام".

وعلق: "مبسوط أوي عشان الغنوة عحبتكم، مليون ونصف بعد أسبوع على يوتيوب الحمد لله".

وتابع: “السهر للسهيرة جاي أسهر والليلة كبيرة هنا قعداتنا الحلوة كتيرة عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة بنضيع علشان كسيبة وأنا أحب الناس الحبيبة وفي قلبي صحاب مكان”.

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