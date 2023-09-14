أسطول سيارات| تقرير بريطاني يتحدث عن ثروة محمد صلاح في البنوك الخارجية

عرضت قناة “العربية” تقرير فيديو بعنوان :"ماذا تعرف عن ثروة النجم المصري محمد صلاح؟".

وجاء في التقرير أن هناك تقريرا بريطانيا كشف أن حساب صلاح بأحد البنوك البريطانية يقدر بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، وأن هذا جزء بسيط من ثروة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر.

وأوضحت القناة أن المصدر نفسه الذي تحدث عن أموال صلاح أوضح أن هذا المبلغ يوجد في حساب بنكي واحد فقط.

وكشفت القناة أن محمد صلاح يمتلك أكثر من حساب بنكي، وأن هناك تقريرا في 2021 كشف أن ثروة صلاح وصلت لـ 75 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت القناة أن صلاح لديه استثمارات كثيرة، وأن لديه أسطولا من السيارات.