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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

ضغط منخفض
ضغط منخفض

يعد الضغط المنخفض من أخطر المشكلات الصحية التي يمكن أن تسبب الإغماء والوفاة إذا كان معدل الانخفاض كبير.


وتختلف خطورة الضغط المنخفض حسب درجة انخفاض والأرقام الظاهرة في جهاز قياس الضغط والحالة الصحية العامة للمصاب

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وللأسف الكثير من الناس لا ينتبه سوى لأعراض الضغط المرتفع لذا قد يعاني المصابون من مضاعفات عديدة بسبب عدم توقع معاناتهم من الضغط المنخفض والتأخر في اكتشافه حتى تتدهور الحالة


 أعراض  الضغط المنخفض 

وفقا لما جاء في موقع"فارمسي "نعرض لكم اهم العلامات التي تساعد في اكتشاف الضغط المنخفض سريعا


تعب شديد بدون سبب 
الشعور بخفة الرأس ودوخة
الميل للقيء والغثيان
التعرق الشديد والجلد الرطب
فقدان الوعي عند إهمال العلاج أو التعرض للحر
من علامات الضغط المنخفض هو حدوث رؤية ضبابية
التنفس السريع والسطحي
نبض ضعيف وسريع  بسبب الضغط المنخفض

الضغط المنخفض أعراض الضغط التعرق الشديد التنفس السريع الضغط المرتفع هبوط حاد رؤية ضبابية فقدان الوعى

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