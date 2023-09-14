بعد منعها من الغناء.. من هى المطربة فيفي محمد

أصدرت نقابة المهن الموسيقية ، برئاسة الفنان مصطفى كامل ، قرار إيقاف رسمي للمطربة الشعبية فاطمة محمد جابر ، الشهيرة ب فيفى محمد ثم إحالتها للتحقيق ، وذلك بسبب أحدث فيديوهاتها الذى وصفه النقيب بأنه مخل للإداب.

نص البيان:

حيث أصدرت النقابة بيانًا جاء كالتالي:

"بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق مع المطربة فاطمة محمد جابر وشهرتها فيفي محمد، الحاصلة على تصریح سنوي شعبة غناء".

و أضاف البيان :" وتوصية الشؤون القانونية واستنادًا على قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، وبعد التداول مع النقيب العام ومجلس إدارة النقابة، تقرر النقيب العام سحب التصريح السنوي بالغناء بجلسة التحقيق، ويأتي ذلك بجانب منعها من ممارسة مهنة الغناء وإبلاغ كافة المنشآت السياحية والمتعهدين ومنظمي الحفلات بهذا القرار.

من هى فاطمة محمد جابر الشهيرة ب فيفى محمد:

و فيفي محمد هى مطربة شعبية مصرية ولدت فى القاهرة، حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تعتمد على الرقص فى الأفراح الشعبية التى أحيتها بصحبة عازف الأورج محمد عبد السلام، ومن أشهر أغاني فيفي محمدأغنية

“ساعة المصلحة” و أغنية “انا المجنونة.

إيقاف المطربة اللبنانية سارة زكريا :

وقد أصدرت نقابة الموسيقيين مؤخرًا ، قرار بإيقاف المطربة سارة زكريا، مع استدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة

وذلك بعد تداول فيديو لها من أخر حفلاتها بالساحل الشمالي ،وهى تقول للجمهور المتواجد فى الحفل ،" كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟"

مما أدى لهجوم كبير حاد عليها من قبل الجمهور .