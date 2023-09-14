رؤية مشتركة لـ مصر وفرنسا لوقف إطلاق النار في السودان

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن ألية دول الجوار عندما أنعقدت على مستوي القمة هي إطار مهم للأثار المباشرة التي تقع هذه الدول من ناحية إتصال هذه الدولة على المستوي السياسي والشعوب مع السودان، وهذه الصلات تعزز من قدرتها على التواصل مع كافة مكونات الشعب السوداني.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته اليوم، مع نظيرته الفرنسية، أن هناك رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار ووجود أشخاص للتعامل مع ضحايا الصراع المسلح واطلاق الحوار الوطني لكافة مكونات الشعب السوداني وبقية الأطراف السياسية لوضع خارطة طريق للمستقبل تؤدي إلى إستقرار السودان.

وتابع وزير الخارجية، أن دول الجوار وضعت خارطة طريق كانت مطلع عليها من قبل القادة لإعتمادها ومن المقرر أن يجتمع الوزراء لوضع الأليات التنفيذية الخاصة لخارطة الطريق.