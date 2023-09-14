وزير التنمية المحلية: مركز سقارة يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها؛ للارتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها.



جاء ذلك على هامش احتفال مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم /الخميس/ بتخريج 109 متدربين اجتازوا 4 دورات تدريبية بالأسبوع الخامس بخطة سقارة (2023 - 2024) وهي دورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات الصلبة في مصر التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات ووزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ودورة التخطيط الاستراتيجي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراق المستقبل، ودورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "آزري" مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، ودورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية "GIZ".



وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة، وكذلك تكريم مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب المتميزين، وضرورة متابعة اداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وجهة عملهم وانعكاسه التدريب على المحليات.



من جانبهم.. قدم المتدربون الشكر لوزير التنمية المحلية والقائمين على مركز تدريب سقارة، لما لمسوه من جهد كبير وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لحصول المتدربين على الدورات التدريبية بسهولة ويسر، فضلًا عن المستوى التدريبي المتميز للدورات سواء على الجانب النظري أو العملي منها، واختيار الدورات المتخصصة والتي تساهم في الارتقاء بمهارات العاملين بالإدارة المحلية كل في مجال تخصصه.



وأكدوا أنهم تمكنوا بنجاح من اجتياز الدورات التدريبية رافعين شعار "تنمية محلية مستجيبة" قادرة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



يشار إلى استمرار دورتي استخدام الحاسب الآلي و الاوفيس، وتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة التي تم تنفيذهما بالأسبوع الخامس من خطة سقارة للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد منها 85 متدربًا.