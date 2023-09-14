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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عادل مش عادل.. أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلمه الجديد

الفيشاوي فى كواليس
الفيشاوي فى كواليس عادل مش عادل

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن بدء تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد “عادل مش عادل”، وذلك من خلال مجموعة من الصور قام بنشرها على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتب الفيشاوي على الصور قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم " عادل مش عادل " قصه و سيناريو و حوار  أدهم سعيد و حسام كمال ومن إخراج أحمد يسري.
 

ولم يحدد الفيشاوي موعدا لانتهاء التصوير، حيث من المفترض أن يستغرق تصوير الفيلم ما يقرب من شهر فى العديد من أماكن التصوير سواء داخل القاهرة أو خارجها.
 

 

أحمد الفيشاوي يعترف بابنه

فى مفاجأة من العيار الثقيل؛ اعترف الفنان أحمد الفيشاوي، منذ قليل، على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، بابنه من سيدة ألمانية.

ونشر الفيشاوي، صورا تجمعه بالسيدة الألمانية، وابنه تيتوس، من داخل منزله، وعلق الفيشاوي على الصور: “مرحبًا بك في بيتك يا بني تيتوس.. وأنا أحبك.. العائلة تأتي أولا”.
 

بداية الأزمة

بدأت القصة، حينما نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر تطبيق إنستجرام، منذ أسبوع ظهرت فيها مع الطفل الألماني «تيتوس» وتعلن أنه شقيقها من أبيها الفنان أحمد الفيشاوي. وعلقت لينا الفيشاوي، على الصورة آنذاك، قائلة: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي ، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ في حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه - أحبك كثيرًا تيتوس، لا استطيع الانتظار لرؤيتك قريبا». 

احمد الفيشاوي عادل مش عادل أحمد يسري الفنان أحمد الفيشاوى

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