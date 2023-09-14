بقرار الكاف.. دقيقة حداد بكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الوقوف دقيقة حدادًا في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري غدًا الجمعة، في كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.

وقرر الكاف أيضًا الوقوف دقيقة الصمت أيضًا في مباريات دور الـ32 ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانًا رسميًا أعلن خلاله هذا القرار حدادًا على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وأيضاً الفيضان الذي ضرب ليبيا في الأيام الماضية.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بينما يلعب اتحاد العاصمة باعتباره بطل الكونفدرالية.