احمي خصوصيتك على واتساب بهذه الأدوات

يعد تطبيق واتساب WhatsApp أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية في العالم، ويتمتع أيضا ببعض ميزات الخصوصية، نظرا لأنه برنامج تراسل يستخدم لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة.

ونتيجة لذلك، يجب عليك توخي الحذر بشأن مشاركة المعلومات أو المستندات السرية على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا سنوضح لك فيما يلي بعض مزايا الخصوصية على واتساب لحماية خصوصيتك.

5 مزايا خصوصية على واتساب



1. قفل واتساب: يحتوي واتساب على ميزة مهمة لقفل التطبيق، مما يساعدك على حماية دردشاتك إذا قمت بإعطاء هاتفك لشخص آخر، دون الحاجة لاستخدام تطبيق جهة خارجية لهذا الغرض، يمكنك نفعيل الميزة بسهولة من خلال الانتقال إلى إعدادات واتساب> ثم الخصوصية> ثم نرر لأسفل للوصول إلى ميزة قفل باستخدام بصمة الإصبع، يمكن لأي مستخدم ضبط نمط قفل واتساب أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو بصمة الإصبع.

2. قفل الدردشة: يمكنك أيضا وضع قفل مخصص لدردشة ما على واتساب إذا كنت لا تريد قفل التطبيق نفسه، تم إنشاء هذه الميزة الفريدة لحماية الدردشات الحساسة الخاص بك، يعد تطبيق هذا القفل على دردشة واحدة أو أكثر أمرا بسيطا، فقط كل ما عليك فعله هو فتح الدردشة المراد قفلها والنقر على اسم جهة الاتصال> ثممرر لأسفل في معلومات الدردشة للوصول إلى خيار قفل الدردشة> انقر عليه ثم قم بتفعيل الزر بجوار خيار "قفل هذه الدردشة ببصمة إصبع" وسيعمل نظام المراسلة على وضع قفل مخصص لهذه الدردشة فقط.

3. ميزة العرض مرة واحدة: تعد ميزة "العرض مرة واحدة" في واتساب ميزة خصوصية مهمة أيضا، يتيح لك هذا الخيار عرض الصورة لشخص ما مرة واحدة فقط، حتى لو أراد شخص ما ذلك، فلن يتمكن من التقاط لقطة شاشة بعد إرسال الصورة.

4. إسكات المكالمات غير المعروفة: إذا كنت قد واجهت أي مشاكل بسبب مكالمة غير معروفة على واتساب، يمكنك حلها بسهولة من خلال استخدام ميزة "إسكات المتصل غير المعروف"، يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وiOS الوصول إلى هذه الميزة بسهولة، من خلال الذهاب إلى إعدادات التطبيق> ثم الخصوصية> ثم المكالمات> وتفعيل الزر بجوار خيار"إسكات المتصليم المجهولين"..

5. ميزة تحرير الرسائل: باعتبارك المرسل، يمكنك الآن إعادة تصحيح الرسالة إذا كانت غير صحيحة بعد إرسالها، ولإنجاز ذلك، انقر لفترة طويلة على الرسالة وحدد تحرير الدردشة من القائمة التي تظهر أعلى الشاشة.