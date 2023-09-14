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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوق أبوظبي يربح 3 مليارات درهم ويصعد لأعلى مستوياته في أسبوعين

سوق أبوظبي
سوق أبوظبي

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات اليوم وربح رأسماله السوقي ما يربو على 3 مليارات درهم مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية.

وبحسب وكالة الإمارات الرسمية، سجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أبوظبي ودبي بختام تعاملات اليوم نحو 3.535 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي 328.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 313 مليون سهم عبر تنفيذ 23.7 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 9501.43 نقطة، وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" رابحاً نحو 0.42% إلى مستوى 9745 نقطة، ليحقق المؤشران أعلى مستوياتهما منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، بينما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 4034 نقطة.

- سوق أبوظبي..

تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "أي آند" بنسبة 2.13% ليغلق عند 20.12 درهم، تلاه "الدار العقارية" رابحاً نحو 1.12% ليصل إلى 5.42 درهم، فيما زاد "العالمية القابضة" بنسبة 0.7% وبلغ مستوى 404 دراهم، وارتفع "أبوظبي الأول" بنحو 0.59% إلى 13.68 درهم.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً أكثر من 216 مليون درهم، تلاه "مجموعة ملتيبلاي" بسيولة 115 مليون درهم، ثم "الفا ظبي" جاذباً نحو 107.6 مليون درهم.

- سوق دبي..

استحوذ "الإمارات دبي الوطني"على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي بسيولة جاوزت 108.4 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" مستقطباً نحو 65.1 مليون درهم، ثم "مصرف عجمان" جاذباً 26.6 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي اليوم، "دبي الإسلامي" بنسبة 1.42% ليغلق عند 5.7 درهم، كما صعد "سالك" بنحو 1.51% وأقفل عند 3.36 درهم.

الامارات أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية درهم دبي

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