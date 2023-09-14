مي البحيري: إفيهات الأفلام القديمة عالقة في أذهان المشاهدين

أكدت الإعلامية مي البحيرى، أن إفيهات الأفلام المصرية القديمة، علقت في أذهان المشاهدين، مشيرة إلى أن تلك الأفيهات كان لها بصمة واضحة، وكانت من فنانين كبار مثل إسماعيل يسن وعبد الفتاح القصري.



وقالت مي البحيرى خلال برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الفنان عبد الفتاح القصري، كان له “أفيه شهير وهو نورماندي تو”، فكانت إفيهات ضاحكة وغير مبتذلة.

شكلك فاهم يا نصة

وتابعت مقدمة برنامج “كلام ما بينا”، أن الأفيهات تعني المؤثرات، ومن أشهر الأفيهات التي كانت موجودة في فيلم “غبي منه فيه بمقولة "شكلك فاهم يا نصة"