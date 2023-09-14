تبدأ من 500 جنيه.. أسعار حفل تامينو حفيد محرم فؤاد

يستعد المغني تامينو حفيد الفنان محرم فؤاد لإحياء حفلتين في مصر فى شهر سبتمبر الجاري بالتحديد يومي 22 ، 23، وذلك بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في العديد من الدول الأوروبية.

وستقام الحفل بالجامعة الأمريكية بمنطقة التحرير، وتم الإعلان عن أسعار التذاكر حيث تتراوح بين 500 لـ 700 جنيه ونشر تامينو فى الساعات الماضية، منشور عبر موقع فيسبوك بكلمات مؤثره عن الحفل الذي يعد بمثابة العودة إلى الوطن بالنسبة إليه، ويختتم به جولة “سهر” التي انطلق بها منذ فترة.

وعلق تامينو، قائلاً إنه منذ انطلاقة حفله الأول في مصر منذ عامين، كان يتطلع إلى العزف هنا مرة أخرى، معربًا عن سعادته لتمكن فريق عمله من تحقيق هذا.

من هو تامينو محرم فؤاد:

تامينو طارق محرم فؤاد، ينتمي إلى عدة أصول وهى بلجيكية ومصرية ولبنانية، وأطلق أول ألبوماته الغنائية عام 2018، لم يعش تامينو مع جده محرم فؤاد سوى أعوام قليلة، وذلك بسبب وفاته في السنة الخامسة من عمر تامينو، ويجمع تامينو بين النشأة الغربية والأصول الشرقية، وبدأ الغناء فى سن الـ17، وتميز تامينو بتقديم العديد من الحفلات الغنائية في الدول الأوروبية، والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى الأونة الأخيرة ،أحيا أولى حفلاته في مصر عام 2019. ، عمل في مجال الموضة لفترة طويلة، لديه أخ وهو رامي ويعمل مخرج، وهو الذى يساعد دائمًا فى إخراج الكليبات الغنائية التى يقدمها.