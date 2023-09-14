هانيا الحمامي تتأهل إلى نهائي بطولة قطر كلاسيك للإسكواش

تأهلت هانيا الحمامي نجمة الاسكواش إلى نهائي بطولة قطر كلاسيك والتي تقام خلال الفترة من 9 الى 16 سبتمبر الحالي.



واستطاعت هانيا التغلب على الأمريكية من أصول مصرية اماندا صبحي بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة من اللعب.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :3-0: 11-4, 11-6, 12-10

من جانب آخر، تواجه الشربيني المصنفة الأولى على العالم نظريتها تينس جيليس المصنفة العاشرة عالميا في مباراة نصف النهائي الآخر.



وتمكنت نور الشربيني من التربع على قمة الإسكواش العالمي، بعد تتويجها ببطولة باريس المفتوحة للإسكواش بعد تغلبها على مواطنتها نوران جوهر في مباراة نهائي البطولة بنتيجة 3-1.