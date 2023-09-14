باير الألمانية: نستهدف من حملة قلبك أمانة تعزيز صحة المصريين

أكد محمد جلال، رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، أن حملة "قلبك أمانة" تستهدف تعزيز صحة المصريين وخاصة الفئات الأكثر إحتياجا، والعمل على توطين صناعة الدواء في مصر، وهو واحد من أهم الملفات بالنسبة للشركة.

وقال محمد جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الأعلامي “مصطفى بكري”: نعمل على صناعة 90% من الأدوية الموجودة في مصر بالداخل، بعد ما كانت تستوردها من الخارج.

نفس الجودة وكل شيء

وتابع رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، أن أصناعة الأدوية المستوردة ستتواجد في مصر بنفس الفاعلية والمادة ونفس الجودة وكل شيء.