مؤلف سفاح الجيزة يكشف مفاجأة عن كواليس تصوير المسلسل | فيديو جراف

مسلسل سفاح الجيزة .. أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر منصة شاهد .. صدى البلد حرص على استضافة مؤلف العمل محمد صلاح العزب للحديث عن تفاصيل كتابته للمسلسل وتعاونه مع الفنان أحمد فهمي.





شخصية السفاح عامل جذب

محمد صلاح قال إن تقديمي لمسلسل سفاح الجيزة جاء عن طريق الصدفة حيث إن شخصية السفاح المتسلسل فى الدراما المصرية بيكون عمل جذب لأى مؤلف أو سيناريست، وهو ما جعلني ألتفت إلى قضية القذافي فراج والشهير بسفاح الجيزة.

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