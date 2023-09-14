بعد انتشارها بين النساء.. أضرار كارثية يسببها تدخين الشيشة.. تعرف عليها

انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة تدخين النساء الشيشة دون أن يدري أضرار تناولها والآثار الناتجة عنها، وأصبحت ظاهرة شديدة الخطورة خصوصاً تناولها بشكل مستمر وتؤدي إلى أضرار صحية خطيرة نرصد أهم هذه الأضرار وفقا لموقع verywellfit



أضرار شرب الشيشة على المرأة :

- الإصابة بأمراض القلب مثل انسداد الشرايين والجلطات والسكتات القلبية.

- تسبب أمراض اللّثة كالالتهابات والاسوداد وأمراض الفم ورائحة الفم الكريهة المنفّر والأسنان التّالفة والصفراء غير الجميلة خاصةً عند الابتسام.

⁃ تناوب الشيشة من فمٍ لآخر يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية سواءَ بكتيريةً أو فطريّة

⁃ تشوهات الأجنّة إذا كانت المدخنة للشيشة حاملاً.

- التدخين السلبي الّذي يتعرّض له الشّخص، فيتعرّض لنفس الأضرار حتى بدون أن يكون هو نفسه مدخّناً. ظهور التجاعيد على البشرة.

- إدمان النيكوتين وصعوبة تركه بسهولة.

⁃ زيادة احتمالات الإصابة بسرطانات الجهاز التنفسي كسرطان اللّثة والرئتين والبلعوم وغيرها .

⁃ إن تدخين الشيشة أحد أول أسباب الإصابة بسرطان الرئة.

⁃ تحتوي الشيشة على ٤ آلاف مادة ضارة؛ مما يجعلها ملوثاً شديداً للهواء.

⁃ أثبتت الدراسات أن تدخين الشيشة أكثر إدماناً من تدخين السجائر.

⁃ أثبتت دراسات أمريكية أن الشيشة هي المسبب الأكثر انتشاراً لمرض السل الرئوي.

⁃ يزيد من خطر الإجهاض بالنسبة للنساء، ويسبب ولادة أطفال مشوهة،كما انه يزيد تدخين الشيشة من الإصابة بالعقم، ويقلل من خصوبة الرجل والمرأة.