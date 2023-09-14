زيزو يثير الجدل .. لماذا يغيب نجم الزمالك عن مباراة الكونفدرالية؟

أثار اللاعب أحمد سيد زيزو نجم منتخب مصر والزمالك، حالة من الجدل والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان غيابه عن مباراة أرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية».

ومن المقرر أن يواجه الزمالك، نظيره أرتا سولار الجيبوتي، السبت القادم المُوافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا.

سيتم إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، والتي نجحت في الحصول رسميًا على حقوق بث جميع لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية النسخة الجديدة؛ موسم 2023/2024.

بعثة فريق الزمالك، توجهت في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى دولة تنزانيا والعاصمة دار السلام، استعداد لمباراة أرتا سولار.

سر غياب زيزو عن مباراة الزمالك

خلت قائمة الزمالك المشاركة في مباراة كأس الكونفدرالية من نجم الفريق أحمد السيد زيزو، حيث أرجع البعض هذا الغياب إلى رفض اللاعب المشاركة بسبب مستحقاته المتأخرة لدى الفريق.

بدوره علق عماد البنانى رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك حاليا، لأول مرة بشكل مباشر على سبب غياب اللاعب أحمد السيد زيزو عن قائمة الفريق، مؤكدا أن الغياب ليس بسبب المستحقات ولكن بسبب الإصابة.

وأكد البناني، أن الأمور تسير بشكل جيد مع زيزو، حيث حضر اللاعب مع والده وحصل على كل مستحقاته كاملة، ولا يوجد أي مشكلة بشأنه.

بدوره صرح الكابتن أحمد حسام ميدو، بأن سبب غياب زيزو هو الإصابة التي شعر بها مع المنتخب خلال المعسكر الأخير وهو كان يريد السفر ولكن خوان كارلوس هو من رفض وطالب بالراحة لـ اللاعب.

ويعاني زيزو من كدمة في كاحل القدم تعرض لها في مباراة تونس.

وشدد ميدو في تصريحات تلفزيونية، على أن ما يخرج عبر وسائل الإعلام خلال الفترات الأخيرة لمجرد اثارة الجدل، وعلى الجميع الحذر وأولهم زيزو نفسه.

تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عواد وعلي ياسر ومحمد صلاح من رحلة الفريق في تنزانيا لمواجهة أرتا سولار.