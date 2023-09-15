لا تظهر علاماته.. تحذير من مرض ينتشر بصدور الدجاج

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن صدور الدواجن الخضراء .

وقالت نوح " لو شوفتي المنظر دا في صدور الدواجن كلي الجزء السليم فقط ..و اتخلصي من الجزء الاخضر دا



وأشارت سماح الي ان ما يحدث للدجاج يسمي diseas اللي بيحصل ان في الوزن الكبير للفرخة الرقاد فترة طويلة علي عضلات الصدر فيقل وصول الدم لها واللي بدوره هيقل وصول الأكسجين للعضلة حيصل دمور جزئي في عضلات الصدر وهيتغير اللون والريحة للجزء دا

و أضافت عادة بيكون في فراخ الوزن الكبير أو الفراخ مفرطة الحركة ..مع وجود سوء تهوية وزيادة نسبة الأمونيا في المكان

لكن مش محقونة اي هرمون

والحكم وقت الاكل التخلص فقط من الجزء الاخضر

اما باقي اللحم عادي ويؤكل مع الطهي الجيد

المرض دا لا يمكن معرفته الا بعد الدبح ولذلك يجب شراء فراخ وزن متوسط افضل

