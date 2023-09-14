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ديني

كنز نبوي يحفظك من المصائب وشرور الكون.. أدركه بـ12 كلمة ليلا ونهارا

كنز نبوي يحفظك من
كنز نبوي يحفظك من المصائب

كنز نبوي يحفظك من المصائب وشرور الكون كشف عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كنز نبوي يحفظك من المصائب وشرور الكون

 وقال علي جمعة في بيان كنز نبوي يحفظك من المصائب وشرور الكون، قيل لأبي الدرداء رضى الله عنه: قد احترقت دارك -وكانت النار قد وقعت في محلته- فقال: مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَفْعَلَ ذلك، فقيل له ذلك ثلاثًا وهو يقول: مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَفْعَلَ ذلك. ثم أتاه آت فقال: يا أبا الدَّرْدَاءِ إِنَّ النَّار دَنَتْ مِنْ دَارِكِ طُفِئَتْ، قال: قَدْ عَلِمْتُ ذلك، فقيل له: ما ندري أي قوليك أعجب؟ قال: إني سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَالَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ فَقَدْ قُلْتُهُنَّ، فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّنِي شَيْءٌ، أَوْ لَنْ أُضَرَّ -وهي-: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: لو أراد اللّٰه سبحانه وتعالى به مصيبة ما وفقه إلىٰ هذه الكلمات، وهو مجرَّب، مشددًا انظروا إلىٰ تلك الكنوز التي تركها لنا رسول اللّٰه ﷺ تحفظنا من شرور الكون، ومن تلك المكدرات الخِلقية التي أرادها اللّٰه سبحانه وتعالى لنا -ولا يكون في كونه إلا ما أراد- هي كلمات إنما هي أسباب ينبغي علينا أن نكون علىٰ يقين منها وأن نفعلها علىٰ هذا اليقين؛ حتىٰ نكون مؤمنين باللّٰه حقًّا.. ذاكرين له ذِكْرًا خَالِصًا.

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دعاء لإذهاب الهم والحزن 

يسأل البعض عن الوسيلة لإذهاب الهم والحزن وما إلى ذلك مما يعلق بقلوب بعض العباد ؟، وقال الدكتور مختار مرزوق العالم الأزهري، إن من فضل الله عز وجل علينا أن جعل لنا في السنة المشرفة علاجا لما يعترينا من الأمور التي تضايق المسلم في حياته ، ومن ذلك مازرد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن علاج الأمور السابق. 

 روى البخاري عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: إلتمس غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه ، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل . فكنت أسمعه يكثر أن يقول ( اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ) الحديث البخاري كتاب الأطعمة باب الحيس رقم 5109 .

وقال إن الهم لما يتصور من المكروه الحالي والحزن لما وقع منه في الماضي، والكسل: التثاقل عن الأمر، أما الجبن فهو ضد الشجاعة وهو الخوف والجزع من ملاقاة العدو، بينما ضلع الدين أي ثقله وشدته، وغلبة الرجال قهرهم .

وشدد: هذا الدعاء له فائدة عظيمة لمن واظب عليه للنجاة من كل هذه الأشياء التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يتضح ذلك مما رواه أبو داود عن أبي سعيد قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة . فقال يا أبا أمامة : مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله . قال : ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك ؟، قال : قلت بلى يا رسول الله .قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت ( اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال)، قال : ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني .انظر سنن أبي داوط أبواب الوتر باب في الاستعاذة رقم 1552 وسكت عنه أبو داود، وقال القاري قال المنذري في إسناده غسان بن عوف وهو بصري وقد ضعف . 

وبين أن كل دعاء له فائدة لكن له بعض الشروط منها ما جاء في هذا الحديث، حيث أورد المنذري في الترغيب عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر). رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم وقال صحيح الإسناد. انظر الترغيب كتاب الدعاء. وهو حديث حسن صحيح انظر صحيح الترغيب رقم 1633 . 

كنز نبوي يحفظك من المصائب الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الأزهر دعاء لإذهاب الهم والحزن

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