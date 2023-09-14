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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الطالبات الوافدات في زيارة لمعالم مدينة الإسكندرية

صدى البلد

نظمت إدارة معسكر (أبو بكر الصديق) بالإسكندرية اليوم الخميس  جولة ترفيهية للفوج السابع للطلاب الوافدين، والذي يضم (50) طالبة من الطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر الشريف من جنسيات مختلفة، والمسجلات على منحة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، قاموا خلالها بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومسجد أبو العباس المرسي، وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور/ محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و سارة المطيري مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.


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وخلال الجولة أبدى الجميع انبهارهم بالتاريخ العريق لمحافظة الإسكندرية وكنوزها الثقافية، وبتاريخ مصر العريق وحاضرها المشرق، مشيدين بروعة وجمال فن العمارة، وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي الثقافي والمعرفي بتاريخ مصر العريق، كما تطلعهم على حاضرها ومستقبلها المشرق

كما أعربوا عن شكرهم للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على رعايته لهم واهتمامه الكبير بهم، وعلى هذه الجولة التاريخية المتميزة، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف، واهتمامًا بالجانب التثقيفي والترفيهي إلى جانب الاهتمام العلمي والفكري، وعلى هامش فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين.

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