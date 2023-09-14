الألغام الأرضية تواجه رجال الإنقاذ في البحث عن ناجين من إعصار ليبيا

انتشل السكان ناجين محاصرين تحت المباني المنهارة في مدينة درنة بعد أيام من الفيضانات التي دمرت معظم أنحاء المدينة الليبية، فيما يحذر الخبراء من أن الطين السميك الذي خلفه السيل قد يحتوي على ألغام أرضية.

قال شهود عيان لصحيفة التايمز إنه تم انتشال فتاتين صغيرتين ووالدتهما من أحد المباني المنهارة، كما تم العثور على طفلين وأب مع طفل على قيد الحياة في موقعين آخرين.

تم نقل الناجين، الذين أفادت التقارير أنهم في حالة جيدة، إلى بنغازي غرب المدينة لتلقي العلاج. وقد تزايدت الآمال في العثور على المزيد من الأشخاص على قيد الحياة بعد وصول أولى فرق البحث والإنقاذ الدولية.

لكن ناجين آخرين ما زالوا يبحثون عن جثث أقاربهم القتلى. ارتفع عدد القتلى المبلغ عنه بسبب الفيضانات في الساعات الأولى من يوم الاثنين إلى أكثر من 5,000 شخص، وتوقع عمدة درنة أن يصل العدد إلى 20,000 شخص.

كان السيل الهائج من المياه والطين الذي اجتاح درنة، وسحب ربع المدينة الساحلية إلى البحر الأبيض المتوسط، ناجما عن انهيار سدين خارج المدينة بعد أن ضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا.

دعا المسؤولون إلى وضع أكياس للجثث للتعامل مع الجثث المتناثرة في الشوارع لتجنب انتشار الأمراض، في حين حذر خبراء التخلص من القنابل من أن الألغام الأرضية وقذائف الهاون غير المنفجرة ومخابئ الأسلحة التي خلفتها سنوات الصراع في المدينة وما حولها يمكن أن تختلط مع الجثث. الطين الكثيف يغطي الآن درنة.

قال إريك توليفسين، رئيس وحدة التلوث بالأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "بعض هذه المواد ستظل عالقة في الأنقاض والطين وسط الجثث، مما يزيد من الخطر علي الناجين وعمال الإنقاذ".

أصبح ما لا يقل عن 34 ألف شخص بلا مأوى، أي حوالي ثلث سكان درنة البالغ عددهم 100 ألف نسمة، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

قال توماسو ديلا لونجا المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن ثلاثة من العاملين في الهلال الأحمر غرقوا أثناء محاولتهم إنقاذ الناس. وأضاف: "أخبرنا متطوعونا أن الكارثة تبدو وكأنها شيء بين القصف والزلزال". "لقد تم القضاء على قرى بأكملها حول درنة بالكامل."

خلال الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، استخدم مقاتلو تنظيم داعش درنة كقاعدة قبل أن يطردهم المقاتلون الإسلاميون المنافسون في عام 2015. وقد تم طردهم بدورهم من قبل المشير خليفة حفتر، الذي يتحالف جيشه الوطني الليبي مع الإدارة التي تتخذ من بنغازي مقراً لها والتي تسيطر على شرق ليبيا.

قال إريك توليفسين، رئيس وحدة التلوث بالأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الألغام المزروعة خارج المدينة ربما جرفتها مياه الفيضانات وتراكمت وسط الطين في درنة أو حتى جرفتها إلى البحر، حيث تبحث الفرق الآن عن الجثث.

قال أندرو ميرات، المدير القطري للمجلس الدنماركي للاجئين، الذي عمل على إزالة الألغام في درنة، إن الألغام البلاستيكية تشكل تهديداً خاصاً لأنها أقل كثافة ويمكن أن تطفو بسهولة. وقال: "نحن نعلم تأثير الفيضانات، وأنها يمكن أن تكتشف، ويمكن أن تتغير، وأن هذه العناصر لا يزال من الممكن أن تنفجر تحت الماء".

يأتي التهديد الثالث من مخابئ الأسلحة المخفية والمهجورة المحتملة في البلدة والتي يعود تاريخها إلى النزاع، والتي يمكن أن تحتوي على قنابل يدوية وقذائف صاروخية وذخائر أسلحة صغيرة. وقال توليفسين: "سيشكل هذا مشكلة لرجال الإنقاذ وكذلك أثناء إعادة إعمار المدينة".

وقالت وزارة الخارجية إن المملكة المتحدة تتبرع بمساعدات لليبيا "بقيمة تصل إلى مليون جنيه استرليني لتقديم المساعدة المنقذة للحياة". وأضاف ريشي سوناك، رئيس الوزراء: “إنه لأمر صادم أن نرى حجم الخسائر والدمار الناجم عن الفيضانات في ليبيا. نحن نعمل على تقديم مساعدة فورية للشعب الليبي، بما في ذلك التمويل الأولي لدعم جهود الإغاثة الدولية.

في درنة، حول عمال الطوارئ اهتمامهم إلى معالجة الجثث المتراكمة، بما في ذلك تلك التي جرفتها الأمواج إلى البحر، حيث انتشلتها المروحيات من الأمواج. وقال هشام أبو شكيوات، الوزير في الإدارة الشرقية الليبية، إن البحر يلقي باستمرار عشرات الجثث.