عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرارات جديدة من رئاسة الحرمين بشأن صلاة الجمعة

السعودية علم
السعودية علم

اتخذت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي قرارا برفع جاهزيتَها؛ لتعظيم الخدمات الدينية المتكاملة والمتنوعة، والمقدمة للمصلين والقاصدين والمعتمرين، غدًا الجمعة، ولتعظيم البيئة التعبدية الإيمانية الخاشعة في الحرمين الشريفين.


من جانبه؛ شدد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مع جميع قطاعات المنظومة الدينية؛ علي تعضيد الخدمات الدينية غدًا الجمعة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التجربة الدينية لقاصدي الحرمين الشريفين إيمانيًّا، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفس المسلمين وتهيئة الأجواء الدينية التعبدية.

ووضعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مترجمين من ذوي الكفاءات الدينية والعلمية، على المواقع المخصصة للإجابة عن السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين؛ لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.


فيما أكملت منصة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة، عبر منصَّة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية "fm"، والتي تتم تزامنًا مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام. (رابط)


كما أنهت وكالة اللغات والترجمة ترتيباتها، لترجمة خطبة الجمعة في الحرمين إلى اللغات العالمية، وإيصال مضامين الخطبة، ونشر هداياتها الدينية، وقيمها المشتملة، والتوجيهات الدينية إلى أنحاء العالم؛ ترسيخًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية عالميًّا.
 

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتسلمان رسالة من رئيس إيران.. ما فحواها؟

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

مفاجأة .. القبض على عسكرييَن يروّجان للمخدرات في السعودية

بلينكين: السعودية أوضحت أن القضية الفلسطينية جزء من أي اتفاق مع إسرائيل

ترشيحاتنا

أمريكا.. الأمن الداخلي تحذر من ارتفاع الهجمات الإرهابية في 2024

محمد ثروت يبدأ حفل ليلة الزمن الجميل بأغنية مين ميحبش فاطمة

الأوقاف تعمم منشورا بأداء صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب

هل ضحايا فيضانات ليبيا شهداء وكيف يصلى عليهم ويدفنون؟ الأزهر يصدر 8 فتاوى حاسمة

وزير الأوقاف: مهما طال العمر أو قصر فالموت هو حق اليقين

بعد المغرب وتركيا.. سد النهضة قد يتسبب في زلزال ضخم بإثيوبيا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ