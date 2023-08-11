ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

تعرض الشيخ الدكتور ماهر المعقيلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، للإعياء أثناء صلاة الجمعة اليوم، وأَتَمَّ الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالناس صلاة الجمعة اليوم الموافق 24 محرم 1445 هـ بالمسجد الحرام، بعدما أصيب الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام ، بإعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، فلم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر.

أصدرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية بيانا أوضحت خلاله، تفاصيل ما تعرض له إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي اليوم خلال صلاة الجمعة، حيث لم يستطع استكمال صلاة الجمعة، وتقدم الشيخ عبد الرحمن السديس لاستكمالها.

في صلاة الجمعة اليوم..



الشيخ ماهر المعيقلي لم يستطع إكمال صلاة الجمعة، والشيخ عبدالرحمن السديس يتقدم المصلين لاستكمال الصلاة.



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pic.twitter.com/pQN0L1B8AT — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 11, 2023

وأوضح البيان أنه ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة فتأخر.



مرض الشيخ ماهر المعيقلي



وحول مرض الشيخ ماهر المعيقلي وتابعت: أَتَمَّ بالناس الصلاة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

وأضافت أن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.



وفي صلاة الجمعة اليوم، لم يستطع الشيخ ماهر المعيقلي إكمال صلاة الجمعة، والشيخ عبد الرحمن السديس تقدم المصلين لاستكمال الصلاة.



وتفاعل مستخدمو التواصل الاجتماعي مع المقطع الفيديو الخاص بالبث المباشر لصلاة الجمعة على نطاق واسع، ودعوا الله بالشفاء العاجل للشيخ ماهر المعيقلي، وألا يصيبه مكروه.