عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

الشيخ ماهر المعيقلي
الشيخ ماهر المعيقلي

تعرض الشيخ الدكتور ماهر المعقيلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، للإعياء أثناء صلاة الجمعة اليوم، وأَتَمَّ الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالناس صلاة الجمعة اليوم الموافق 24 محرم 1445 هـ بالمسجد الحرام، بعدما أصيب الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام ، بإعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، فلم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر.

 

السديس يكمل صلاة الجمعة نيابة عن المعقيلي.. شاهد ما حدث لخطيب المسجد الحرام

النشرة الدينية .. لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي في الحرم.. أول صلاة جمعة في مسجد السيدة نفيسة

أصدرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية بيانا أوضحت خلاله، تفاصيل ما تعرض له إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي اليوم خلال صلاة الجمعة، حيث لم يستطع استكمال صلاة الجمعة، وتقدم الشيخ عبد الرحمن السديس لاستكمالها.

وأوضح البيان أنه ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة فتأخر.  


مرض الشيخ ماهر المعيقلي


وحول مرض الشيخ ماهر المعيقلي وتابعت: أَتَمَّ بالناس الصلاة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

 

وأضافت أن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.


وفي صلاة الجمعة اليوم، لم يستطع الشيخ ماهر المعيقلي إكمال صلاة الجمعة، والشيخ عبد الرحمن السديس تقدم المصلين لاستكمال الصلاة.


وتفاعل مستخدمو التواصل الاجتماعي مع المقطع الفيديو الخاص بالبث المباشر لصلاة الجمعة على نطاق واسع، ودعوا الله بالشفاء العاجل للشيخ ماهر المعيقلي، وألا يصيبه مكروه.

ماهر بن حمد المعيقلي ماهر المعقيلي الشيخ ماهر المعيقلي مرض الشيخ ماهر المعيقلي خطبة الحرمين الحرم المكي المسجد الحرام خطبة الجمعة السعودية إمام وخطيب المسجد الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

ترشيحاتنا

أول تعليق قطري على الصفقة بين إيران وأمريكا

محمد صلاح يختار تشكيلته في لعبة فانتازي بـ البريميرليج

صفقة تونسية جديدة في الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

السر فيه .. روسيا تكشف مطلب أوكرانيا لفتح طريق السلام

خطيب المسجد الحرام : بقاء المرء في الدنيا محدود| والانتقال إلى الآخرة قريب

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

احترس.. الحرارة الشديدة تدمر الصحة العقلية والنفسية

الكسل يؤدي لكارثة.. تحذير هام من جمال شعبان

فيديو

مش بـ 1000 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

محدش ينزل البحر | تحذير من الأرصاد ومفاجأة في درجات الحرارة

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ