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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي في الحرم.. أول صلاة جمعة في مسجد السيدة نفيسة

الشيخ ماهر المعيقلي
الشيخ ماهر المعيقلي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة والأخبار الدينية، ننشر أبرزها في النشرة الدينية.

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النشرة الدينية لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي صلاة الجمعة أهل الله مسجد السيدة نفيسة

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