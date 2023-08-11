النشرة الدينية .. لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي في الحرم.. أول صلاة جمعة في مسجد السيدة نفيسة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة والأخبار الدينية، ننشر أبرزها في النشرة الدينية.

دعاء الضيق وتفريج الهم والكرب.. ماذا كان يفعل الرسول؟

حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة.. آراء الفقهاء

سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الصلاة.. كم ينتظر؟

بعد افتتاحه وتطويره| أول صلاة جمعة في مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

واعظات الأوقاف: أولياء الله تعالى محبوه ومتبعو سبيله

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

خطيب مسجد السيدة نفيسة: أهل الله أصحاب الأدب والاتباع والاستقامة.. فيديو



