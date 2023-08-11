خطيب مسجد السيدة نفيسة: أهل الله أصحاب الأدب والاتباع والاستقامة.. فيديو

قال الدكتور علي الله الجمال، خطيب مسجد السيدة نفيسة، إن النبي الكريم قال لسيدنا معاذ "يا معاذ أولى الناس بي هم المتقون، من كانوا وحيث كانوا".

وأضاف علي الله الجمال، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، بعنوان "اسم الله الولي"، أن أولياء الله، هم الذين يذكرونك بالله إذا رأيتهم "أولياء الله الذين رؤوا ذكر الله".

وأشار إلى أن أولياء الله هم أهل الأدب وأهل الاتباع لسيدنا رسول الله، قال سيدنا إبراهيم (فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).

وذكر أن أهل الله، هم أهل الولاية، وأهل الاستقامة، وأهل الأدب والاتباع، فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا، استقام عليها يوم القيامة.

وأكد أن من أسباب الولاية، هو الإيمان، والتقوى، فأولياء الله لا خوف عليهم في المستقبل ولا يحزنون على ما مضى.

ولاية الله على عباده

واستشهد، علي الله الجمال، بقول الله تعالى (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).

وأضاف، أن الله له ولاية عامة لجميع خلقه، سواء للمؤمن أو الكافر، مستشهدا بقول الله تعالى (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ).

كما أن الله له ولاية خاصة للمؤمنين، وهي التي قال عنها الله (وهو يتولى الصالحين ﴾ وهي التي قال عنها الله (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) وهي التي قال عنها )(َٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ).