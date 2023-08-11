عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب مسجد السيدة نفيسة: أهل الله أصحاب الأدب والاتباع والاستقامة.. فيديو

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

قال الدكتور علي الله الجمال، خطيب مسجد السيدة نفيسة، إن النبي الكريم قال لسيدنا معاذ "يا معاذ أولى الناس بي هم المتقون، من كانوا وحيث كانوا".

خطيب مسجد السيدة نفيسة: الله له ولاية عامة على جميع الخلق

بعد افتتاحه وتطويره| أول صلاة جمعة في مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

وأضاف علي الله الجمال، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، بعنوان "اسم الله الولي"، أن أولياء الله، هم الذين يذكرونك بالله إذا رأيتهم "أولياء الله الذين رؤوا ذكر الله".

وأشار إلى أن أولياء الله هم أهل الأدب وأهل الاتباع لسيدنا رسول الله، قال سيدنا إبراهيم (فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).

وذكر أن أهل الله، هم أهل الولاية، وأهل الاستقامة، وأهل الأدب والاتباع، فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا، استقام عليها يوم القيامة.

وأكد أن من أسباب الولاية، هو الإيمان، والتقوى، فأولياء الله لا خوف عليهم في المستقبل ولا يحزنون على ما مضى.

ولاية الله على عباده

واستشهد، علي الله الجمال، بقول الله تعالى (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).

وأضاف، أن الله له ولاية عامة لجميع خلقه، سواء للمؤمن أو الكافر، مستشهدا بقول الله تعالى (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ).

كما أن الله له ولاية خاصة للمؤمنين، وهي التي قال عنها الله (وهو يتولى الصالحين ﴾ وهي التي قال عنها الله (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) وهي التي قال عنها )(َٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ).

 

خطيب مسجد السيدة نفيسة مسجد السيدة نفيسة أولياء الله الولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

إطلالة خطيبة نجل عمرو أديب حديث السوشيال ميديا | شاهد

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

ترشيحاتنا

الداخلية تنظم بطولتي الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد بوادى الفروسية للشرطة.. صور

تحرك عاجل من زيلينسكي ضد رؤساء جميع مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية

السعودية.. تطورات صحة الشيخ ماهر المعيقلي بعد تعرضه للإعياء في صلاة الجمعة

سقوط 7 أبراج كهرباء في نجع حمادى والأمن يكثف الجهود لضبط المخربين

حدث نادر| توافق إيراني أمريكي لتبادل السجناء والإفراج عن الأموال المجمدة "تفاصيل"

عواصف ورمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

احترس.. الحرارة الشديدة تدمر الصحة العقلية والنفسية

الكسل يؤدي لكارثة.. تحذير هام من جمال شعبان

فيديو

مش بـ 1000 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

محدش ينزل البحر | تحذير من الأرصاد ومفاجأة في درجات الحرارة

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ