خطيب مسجد السيدة نفيسة: الله له ولاية عامة على جميع الخلق

ألقى الدكتور علي الله الجمال، خطيب مسجد السيدة نفيسة، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "اسم الله الولي" منوها أن الله إذا تولى عبدا من عباده، فلن يضره شئ.

واستشهد، علي الله الجمال، في خطبة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، في أول صلاة جمعة فيه بعد تجديده، بقول الله تعالى (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).

وأضاف، أن الله له ولاية عامة لجميع خلقه، سواء للمؤمن أو الكافر، مستشهدا بقول الله تعالى (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ).

كما أن الله له ولاية خاصة للمؤمنين، وهي التي قال عنها الله (وهو يتولى الصالحين ﴾ وهي التي قال عنها الله (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) وهي التي قال عنها )(َٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ).