مباراة العقول.. عالم مصري يشرح مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.. فيديو

تحدث العالم المصرى أسامة إسماعيل، عن حصوله على أعلى وسام من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2023.

وأوضح إسماعيل، خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أن الأولمبياد المعلوماتية، مثل الرياضية ولكنها للعقول، وتعتمد على انتاج افكار لحل المشكلات وبرمجة الحاسب الآلي وحل المشكلات أيضا.

مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

وتابع الدكتور أسامة إسماعيل، أنه شارك أكثر من مرة فى مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2023، لافتا إلى أنها عبارة عن 3 مسائل للحل خلال 5 ساعات.

وأوضح العالم المصرى، أن المسائل خلال المسابقة تشمل العديد من المجالات منها الصناعة والتجارة، ويتم حلها بواسطة الحاسب الآلى.