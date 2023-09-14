برلماني: مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج مؤقت.. فيديو

قال النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يقر تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "هذا القانون ليس دائم، لكن مجلس الوزراء أقر القانون بنفس الشروط التي كانت موجودة الفترة الماضية".

وأشار النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القانون يستهدف مدة جديدة، وهي 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة أخرى.

وأوضح النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إقرار هذا القانون مرة أخرى جاء بناء على رغبة المصريين في الخارج بعد انتهاء المدة الأولى والحكومة استجابت لرغبتهم"، مضيفا: "هذه القانون مؤقت لمدة 3 أشهر فقط بنفس الشروط القديمة".

