عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج مؤقت.. فيديو

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

قال النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يقر تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

txt

وزيرة الهجرة تبحث مقترح طبيب بالخارج لتدريب وتأهيل الممرضين المصريين ببريطانيا

txt

وزيرة الهجرة تعلن فتح باب التسجيل لشباب المصريين بالخارج كسفراء جدد لمركز «ميدسي»|صور

وأضاف النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "هذا القانون ليس دائم، لكن مجلس الوزراء أقر القانون بنفس الشروط التي كانت موجودة الفترة الماضية".

 

وأشار النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القانون يستهدف مدة جديدة، وهي 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة أخرى.

 

وأوضح النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إقرار هذا القانون مرة أخرى جاء بناء على رغبة المصريين في الخارج بعد انتهاء المدة الأولى والحكومة استجابت لرغبتهم"، مضيفا: "هذه القانون مؤقت لمدة 3 أشهر فقط بنفس الشروط القديمة".
 

 

 

 

المقيمين بالخارج الخطة والموازنة المصريين في الخارج المصريين بالخارج النائب ياسر عمر الموازنة بمجلس النواب شباب المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

الدفع بـ 7 سيارات..حريق ضخم بمخزن للسلع الغذائية بأبو النمرس في الجيزة

ترشيحاتنا

بايدن: اقتصادنا الأقوى في العالم.. والجمهوريون قدموا خطة فاشلة لن تنجح

لو معاك 600 ألف جنيه.. 5 سيارات صينية SUV زيرو في مصر

سعر أوبل كروس لاند 2024 الجديدة في مصر

وفاة الصحفي حربي بيرم مدير تحرير الجمهورية

فاركو يتعاقد مع صلاح باشا لاعب أودينيزي السابق

جنرال كبير في الجيش الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن خطط مهاجمة إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ