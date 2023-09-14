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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مودرن فيوتشر يضم قائد منتخب بنين تحت 20 عاما على سبيل الإعارة

حساني ايموران قائد
حساني ايموران قائد منتخب بنين تحت ٢٠ عام

نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، في اتمام التعاقد مع الدولي البنيني حساني ايموران قائد منتخب بنين تحت 20 عاما، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم.

جاء ذلك القرار بعد اجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

كما جاء اختيار اللاعب بعد ترشيح من لجنة الكشافين بالنادي، بقيادة شريف سالم وطارق حمودة.

ويعد حساني ايموران صاحب الـ20 عام والذي يشغل مركز لاعب الوسط المدافع ، من أبرز عناصر فريقه لوتو بوبو البنيني، كما شارك اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة أفريقيا ٢٠٢٣ للشباب، والتي أقيمت في مصر، كما شارك أيضاً مع منتخب بنين الأول.

فيوتشر منتخب بنين بنين

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