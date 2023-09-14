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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2007 يفوز على الداخلية بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 خارج ملعبه على الداخلية، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

جاءت الخماسية عن طريق ياسين عاطف (هدفان)، ومحمد عبد الفتاح تاحا (هدفان)، وهدف واحد سجله زيدان ناجح، وذلك بواقع هدفين في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو – محمد السيد - إياد مدحت – كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد رأفت - حازم عاشور - ياسين عاطف - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك محمد أشرف بدلا من تاحا، وأحمد الشيخ بدلا من مصطفى بهجت، وعمر فتحي بدلا من حازم عاشور، وآدم طارق بدلا من كريم عيد.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى 6 نقاط، من الفوز في مباراتين على التوالي، حيث فاز في الجولة الأولى على فاركو 2 – 1، واليوم على الداخلية 5 – صفر، مسجلًا 7 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 الداخلية بطولة الجمهورية ومحمد عبد الفتاح تاحا ياسين عاطف

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