رئيس قضايا الدولة يسلم شهادات دورة عقود الاستثمار لأعضاء الهيئة

حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة مساء اليوم، حفل ختام الدورة التدريبية لمستشاري وأعضاء الهيئة عن عقود الاستثمار، وذلك بفندق رومانس بالإسكندرية، حيث قام رئيس الهيئة بتسليم الشهادات.

كما حضر الحفل كل من نواب رئيس الهيئة:

المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار دكتور عبد الحميد نجاشي، نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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