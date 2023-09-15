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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى مراد : حدة السحابة السوداء انخفضت بنسبة 30% عن الأعوام السابقة

السحابة السوادء
السحابة السوادء

قال الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، إن الدولة تواجه ظاهرة السحابة السوداء منذ عام 1998 فى المدن الكبرى مثل القاهرة نتيجة الكثافة السكانية العالية.


وأضاف مصطفى مراد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، أن ظاهرة السحابة السواد بدأت تنتشر بصورة أكبر من زيادة المساحات المنزرعة من الأرز وبعد ذلك حرق قش الأرز بدلا من استخدامه وكذلك المخلفات الصناعية والزراعية.

ظاهرة السحابة السوداء

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، أن ظاهرة السحابة السوداء ترتكز فى أماكن معينة بسبب سكون الرياح خاصة فترة الليل.


وأشار رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، أن التنبؤات تشير إلى أن فترة الخريف والشتاء ستشهد سكون للرياح، وهو أمر غير إيجابي، وبالتالي الأجهزة المعنية ستتحرك على الأرض لتجنب حدوث ظاهرة السحابة السوداء، معقبا:" السحابة السوداء نسبتها قلت عن الأعوام السابقة بنسبة 30%".

الدكتور مصطفى مراد التنبؤات الكثافة السكانية العالية الكثافة السكانية المخلفات الصناعية المخلفات المساحات المنزرعة حرق قش الأرز ظاهرة السحابة السوداء

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