الشرطة الإسبانية تعتقل 3 لاعبين من ريال مدريد لهذا السبب.. فيديوجراف

اعتقال 3 لاعبين في ريال مدريد.. قال متحدث باسم الشرطة الإسبانية، إن الشرطة الإسبانية اعتقلت ما لا يقل عن 3 لاعبين شبان في ريال مدريد، لم يتم الكشف عن هويتهم، بتهمة توزيع مقطع فيديو جنسي يظهر فيه قاصر.

وحسب وكالة “رويترز”، تأتي الاعتقالات في لحظة صعبة في كرة القدم الإسبانية وسط مزاعم عن الاعتداء الجنسي ضد الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم لويس روبياليس الذي قبل الفائز بكأس العالم جيني هيرموسو على الشفاه الشهر الماضي.



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وذكرت صحيفة “كونفيدنسيال”، في وقت سابق نقلا عن مصادر أن المعتقلين هم ثلاثة لاعبين من أكاديمية الشباب والفريق الرديف والفريق الثالث.

ولمتابعة المزيد حول اعتقال 3 لاعبين من ريالد مرديد بتهمة توزيع مقطع فيديو جنسي .. تابع الفيديو جراف التالي: