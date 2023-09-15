أريد التركيز.. محمد فراج يرد على شائعات انفصاله عن بسنت شوقي

حل الفنان محمد فراج ضيفا على الإعلامية انجي على فى حلقة من حلقات أسرار النجوم المذاع على نجوم FM.



وتحدث محمد فراج خلال الحلقة عن أحدث أعماله الفنية فوي فوي فوي والذى عرض مؤخرا فى السينما، كما تطرق إلى الحديث لشائعات انفصاله عن زوجته بسنت شوقي.



وقال محمد فراج إن هذه الشائعات طالت جميع الفنانين الناجحين، وهذه من سلبيات السوشيال ميديا، لذلك اتخذ قرار أنه لا يرد على مثل هذه الشائعات لأنه يريد التركيز على مشواره الفني وتقديم أعمال جيدة وهذا لا يحدث مع انشغاله بكل شائعة تظهر على الساحة.





بسنت شوقي تدعم فراج بعد عرض فوي فوي فوي

حرصت الفنانة بسنت شوقي على دعم زوجها الفنان محمد فراج فى العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي"، الذى انطلق أمس فى دور العرض السينمائية.

وقالت بسنت شوقي فى تصريحات لـ"عرب وود": إن تصوير الفيلم كان مليئًا بالتحديات الشاقة، نظرًا لتنقل فريق العمل لعدة بلاد مختلفة.

وتابعت، قائلة: إن محمد فراج كان دائمًا يشعر بالإرهاق أثناء التصوير، وأنه بدأ تصوير مشاهده عقب شهر العسل مباشرة.

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

ويعتبر فيلم "فوى فوى فوى" دراما كوميديا، وهو مستوحى من قصة حقيقية، ويحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، ثم يلتقي بالعديد من الشخصيات ثم تتطور الأحداث.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي ،وهو من تأليف وإخراج عمر هلال. أخر أعمال بسنت شوقي . وكان أخر عمل للفنانة بسنت شوقي، هو مسلسل" علاقة مشروعة" الذى شاركت بيه فى الماراثون الرمضاني الماضى ، وهو من بطولة : ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، والعديد من النجوم، وهو من إخراج خالد مرعي وتأليف سماح الحريري، وإنتاج شركتى "Forever Drama مها سليم" وmedia Hub محمد السعدي.