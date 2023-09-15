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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العالم مرتعب.. اليابان يعلن استعداده لقاء زعيم كوريا الشمالية دون شروط مسبقة| تفاصيل

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني

أعلن مسؤول حكومي ياباني كبير، اليوم الجمعة ، أن رئيس الوزراء،  فوميو كيشيدا، على استعداد للقاء كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية "دون شروط مسبقة".


ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال كيشيدا سابقا إنه مستعد لإجراء محادثات مع كيم، ولكنه كرر الدعوة بعد أن سافر الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.


وأثار هذا الاجتماع مخاوف بشأن اتفاق أسلحة محتمل بعد أن حذر المسؤولون الأمريكيون من أن موسكو تبحث عن ذخيرة لاستخدامها في الصراع الأوكراني.


وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو للصحفيين في إحاطة منتظمة: "نود إجراء مناقشات رفيعة المستوى تحت السيطرة المباشرة لرئيس الوزراء لعقد اجتماع قمة في أقرب وقت ممكن".


أضاف ماتسونو أن كيشيدا "كان يعبر عن تصميمه على لقاء كيم وجها لوجه "في أي وقت وبدون شروط مسبقة".


وبعد قمة مع بوتين يوم الأربعاء، سافر كيم إلى كومسومولسك أون أمور الروسية، وهي مدينة صناعية في أقصى الشرق كما يقال إنه زار مصنعا للطيران العسكري يوم الجمعة.


وتخضع كل من الحلفاء القدامى روسيا وكوريا الشمالية لجملة من العقوبات العالمية - موسكو بسبب صراعها في أوكرانيا وبيونج يانج بسبب تجاربها النووية.


ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، للصحفيين يوم الخميس ، إن طوكيو كانت تراقب المحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية "وسط مخاوف، من بينها احتمال أن يؤدي ذلك إلى انتهاكات لحظر مجلس الأمن لجميع المعاملات المادية المتعلقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية".


وفقا ل "يابان تايمز"، فإنه ينبغي على اليابان إجراء توازن دقيق لضمان أن تواصلها مع بيونج يانج لا يقوض تحالفها مع الولايات المتحدة وعلاقاتها مع كوريا الجنوبية.

 

يبدو أن بيونج يانج لم ترفض على الفور عرض كيشيدا. ومع ذلك، لا يعتقد بعض الخبراء أن البلدين يحققان أي تقدم كبير وراء الكواليس، حتى أنهم يحذرون من أن كوريا الشمالية قد تحاول الاستفادة من الحوار مع اليابان لخلق شقوق في التحالف الثلاثي.


وظهرت كوريا الشمالية، بشكل نادر، على المسرح الدبلوماسي، اليوم الجمعة، حيث شارك مبعوثها في اجتماع وزاري لمنتدى أمني لآسيا والمحيط الهادئ في جاكرتا، حضرته اليابان أيضا. ولكن كما كان متوقعا على نطاق واسع، لم يتم إجراء اتصال واضح بين البلدين.

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