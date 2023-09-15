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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر وايران.. خاص

فيتوريا وحازم إمام
فيتوريا وحازم إمام

كشف وليد العطار المدير التنفيذي فى اتحاد الكرة عن حقيقة إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ونظيره منتخب إيران في طهران فى قادم الأيام. 

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لا صحة على الإطلاق بشأن إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب ايران في طهران. 

أضاف وليد العطار: اتحاد الكرة لم يطرح على الإطلاق أمام البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني اقامة لقاء ودي أمام  منتخب ايران. 

وكان منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تلقي خسارة أمام نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذى جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضي.

وعقب انتهاء اللقاء الودي بين منتخب مصر وتونس، سادت حالة من الغضب داخل المنتخب الأول والجهاز الفني بسبب خسارة المباراة .

وتوعد حازم إمام عضو اتحاد الكرة، بعدم خروج أي لاعب من أندية الدوري في معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر أكتوبر القادم.

فيما يعكف المهندس عامر حسين رئيس إدارة المسابقات عضو اتحاد الكرة، على إيجاد حلول لأزمة لاعبي الأندية خلال معسكر منتخب مصر الوطني فى شهر أكتوبر القادم. 

 

 

 

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مدرب منتخب مصر يكشف المستور

 

وقال روي فيتوريا مدرب منتخب مصر في تصريحات صحفية: البداية لم تكن جيدة ولكن الفريق عاد بعدها ودخل في أجواء اللقاء وحاول أن يرجع بالنتيجة.

وأردف: ”في الشوط الثاني حاول منتخب مصر معادلة النتيجة، وكنا أفضل من بداية الشوط الأول، ولكن الخصم سجل الهدف الثالث“.

وأكد مدرب منتخب مصر : ”أنا أكره الخسارة جدًا، وعند الخسارة أتمنى أن أخسر نتيجة تقصير عندي“.

وأكمل مدرب منتخب مصر: ولكن أنا فخور باللاعبين المصريين بدخولهم اللقاء رغم صعوبة الظروف”.

وتابع مدرب منتخب مصر: ”خط الدفاع لاعبين جدد، وبالاختصار هي خسارة وأنا لا أحبها “.

وأجاب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن ترك المنتخب لاعبي الأهلي في حين رفضت تونس ترك علي معلول ورفضت جنوب أفريقيا ترك بيرسي تاو؟ وقال: من الجيد أن الجميع يعلم هذا الأمر بشكل واضح ولم ألعب أي معسكر مع مصر وأنا مستريح، كل معسكر توجد به أشياء تفسد مزاجي ولا أستطيع أن أعمل في هدوء، اللاعب معي يكون مشتت ذهنياً بسبب مباريات الأندية.

واستطرد مدرب منتخب مصر : عندما كنت مدرباً لبنفيكا كان لدي لاعبين من البرازيل والأرجنتين، ومع ذلك كنت أترك اللاعبين للمنتخب ومن الممكن أن أدرب 4 أو 5 لاعبين فقط لأني أحترم هذه التوقفات.

وزاد مدرب منتخب مصر: هناك في مصر من كان ينتظر خسارتنا، من المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين التي أريدها، وقتها عندما أفوز أو أخسر سيكون أمر خاص بي، هل الأندية سعيدة الآن؟! ولكن أنا حزين واللاعبين أيضًا.

وأجاب روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني عن عدم تواجد لاعبي النادي الأهلي وأن المنتخب دائما منقوص العدد في معسكراته الماضية وقال:  انا مغلوب على أمري ومش مرتاح !!
 

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