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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضيحة منتخب إسبانيا تعود من جديد.. "شيشة" واعتداء جنسي ونجم ريال مدريد يتوعد

منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا

نشرت صحيفة "ذا أوبجيكتف" الإسبانية الاربعاء الماضي حديث المكسيكي أليكس بينا مترجم منتخب إسبانيا السابق لبرنامج "تشي أميركا لاتينا" وفجر خلالها قنبلة مدوية من العيار الثقيل بشأن انتهاكات حدثت فى فندق إقامة الماتادور الإسباني بكأس العالم عام 2018.  

فيما توعد داني كارفخال لاعب ريال مدريد الإسباني المكسيكي أليكس بينا مترجم منتخب إسبانيا خلال كأس العالم عام 2018 بعدما وجه الأخير اتهامات طالته بالاعتداء الجنسي على عاملات بفندق اقامة الميتادور الإسباني.

ورد داني كارفاخال لاعب منتخب إسبانيا على ما ذكر من اتهامات عبر حسابه الرسمي في "إكس" بعد نشر الصحيفة قائلاً: أنفي بشدة ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخراً، إنها إساءة لشخصي وأؤكد أن ذلك غير صحيح، وأنني سألجأ إلى القانون لرد اعتباري.

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تفاصيل الاتهامات بالتحرش وتدخين الشيشة في منتخب إسبانيا

فجر المكسيكي أليكس بينا مترجم منتخب إسبانيا خلال كأس العالم 2018 قنبلة مدوية، إذ اتهم عدة لاعبين بالاعتداء الجنسي على عاملات في الفندق، بالإضافة إلى تناول الكحول وتدخين الشيشة في تلك المنافسة التي ودعتها إسبانيا من ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام البلد المضيف روسيا.

وأقال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق المدرب جولين لوبيتيغي عشية انطلاق البطولة بعدما عرف باتفاقه مع ريال مدريد، وتولى فرناندو هييرو المسؤولية بدلاً منه في تدريب منتخب إسبانيا.

وقال المكسيكي أليكس بينا لبرنامج "تشي أميركا لاتينا" في مقابلة نشرتها صحيفة "ذا أوبجيكتف" الإسبانية: كنت مسؤولاً عن تسهيل مهمة البعثة نظراً لإتقاني اللغة الروسية وإقامتي في موسكو، بل حتى إيقاظ اللاعبين للإفطار وخوض حصص التدريبية ولم أجد أي لاعب جاهز عدا أندريس إنييستا، أما سيرجيو بوسكيتس فقد شتمني، وجيرارد بيكيه رجل متغطرس ينظر إلى الآخرين بازدراء.

وتابع: دخلت غرفة الاستراحة التي يقضي فيها اللاعبون وقتهم في الفندق ووجدتها مليئة بزجاجات الكحول والسجائر والأرجيلة، لقد طلب مني بعض اللاعبين أن أجلب لهم الكحول في السابعة صباحاً وبالتالي فإنني لم أستغرب أن يخرج بطل العالم 2010 من ثمن النهائي.

وزاد بينا: المنتخب لم يكن متحداً، لاعبو كل فريق يجتمعون مع بعضهم ولا يختلطون بالآخرين، الوحيد الذي كان منضبطاً ويقضي وقت فراغه مع عائلته هو أندريس إنيستا.

واتهم أليكس ثلاثة لاعبين من منتخب إسبانيا بالتحرش الجنسي والاعتداء على عاملات في الفندق وقال: جاءني كارفخال ودي خيا ومونريال يطلبون مني مساعدتهم بالترجمة لدعوة فتيات يعملن في مطعم الفندق إلى أحد الأجنحة، وهنا تصرف كارفخال ودي خيا بطريقة مسيئة مع الفتيات وقالوا كلاماً بالإسبانية لم استطع ترجمته إلى الروسية.

منتخب اسبانيا كارفاخال ريال مدريد كأس العالم 2018 روسيا جولين لوبيتيغي فرناندو هييرو

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