الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دور الطاقة النووية في دعم الاقتصاد منخفض الكربون

الدكتور شريف حلمي
الدكتور شريف حلمي
وفاء نور الدين

شارك  الدكتور شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في فعاليات مؤتمر إيجبس الاستراتيجي ٢٠٢٦، الذي عُقد بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة، ضمن جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “تعزيز الطاقة النووية لمستقبل منخفض الكربون”.

وخلال مشاركته، استعرض الدكتور شريف حلمي الدور المحوري الذي يلعبه مشروع محطة الضبعة النووية في دعم استراتيجية مصر للتنمية الصناعية وتحقيق أمن الطاقة، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مزيج طاقة مستدام ومتوازن.

وأوضح أن محطة الضبعة النووية ستسهم في توفير مصدر موثوق ومستقر من الكهرباء منخفضة الانبعاثات، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق أهدافها المناخية، وعلى رأسها الوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، مع ضمان استمرارية إمدادات الطاقة للقطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل تعزيز الصناعة المحلية، من خلال توطين سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل نوعية، وتنمية الكوادر الفنية المتخصصة، لافتًا إلى أن نسبة مساهمة الصناعات المصرية في تنفيذ المشروع ستصل إلى نحو ٣٥٪؜ بحلول عام ٢٠٢٩.

كما أكد أن مصر، إلى جانب جنوب أفريقيا، تُعد من الدول القليلة في القارة الأفريقية التي تمتلك برامج نووية متقدمة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والتكنولوجيا، ويفتح المجال للتعاون مع الدول الأفريقية في مجالات نقل المعرفة وبناء القدرات.

وتطرق سيادته إلى أهمية المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) باعتبارها خيارًا واعدًا يدعم مرونة منظومة الطاقة مستقبلًا، خاصة في تلبية احتياجات المناطق النائية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب تطبيقاتها في تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين.

وفي سياق حديثه عن التنمية المستدامة، أكد على أن الطاقة النووية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال توفير طاقة نظيفة، بل أيضًا عبر دعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الابتكار الصناعي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مشروع محطة الضبعة النووي يمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل، سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة، ضمن رؤية مصر للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري

اعرف هاتدفع كام.. زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري لهذه الشرائح

محافظ الغربية

الغربية: تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد